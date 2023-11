FLORENZI, I legali: "Nessun scommessa sul calcio"

FirenzeViola.it

Alessandro Florenzi è stato ascoltato ieri dalla Procura di Torino, dopo essere fino dentro il caso scommesse. Il terzino del Milan, accompagnato dai suoi avvocati, ha avuto un colloquio coi pm di circa un'ora in cui ha raccontato la sua versione e spiegato i retroscena, confermando di non aver mai giocato sul calcio. Il suo nome era emerso da alcune chat sui dispositivi sequestrati agli altri calciatori, ma la sua posizione appare solida e i rischi dal punto di vista sportivo praticamente inesistenti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla fine dell'udienza i legali dell'ex Roma hanno spiegato: "Florenzi ha chiarito la sua posizione, ribadendo l’assoluta estraneità a qualsiasi tipo di scommessa sul calcio, né del resto è emerso alcun indizio o contestazione in tal senso. Ha riconosciuto di aver giocato su piattaforme illegali e ha fornito tutti i chiarimenti richiesti al pm per definire la propria posizione al più presto".