FLACHI, Pronta nuova avventura da tecnico al Rapallo

FirenzeViola.it

Dopo l’avventura con la maglia della Praese in Promozione di due stagioni fa e l’esperienza da responsabile del settore giovanile con il Golfo Paradiso in Eccellenza, per l’ex attaccante Francesco Flachi è pronta una nuova avventura nel calcio minore ligure. Come riferito da Il Secolo XIX infatti l’ex blucerchiato e viola ha trovato l’accordo con il PSM Rapallo, club di Promozione che ha centrato i play off da neopromossa in Promozione in questa stagione.