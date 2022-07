FLACHI, Jovic? Alza l'asticella: può essere determinante

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così di Jovic: "Per me può essere un acquisto determinante, però per alzare l'asticella i viola hanno bisogno di uno come lui. Mandragora? A Firenze potrebbe venire fuori un bel giocatore, ha qualità e deve soltanto esprimersi nella maniera migliore. Cabral? Credo abbia avuto qualche difficoltà di troppo, è stato pagato una cifra importante, adesso sta a lui far ricredere un po' tutti".