Fiorentina tra le più fortunate in A, 4° per pali e traverse colpiti dagli avversari

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle formazioni di Serie A che hanno subito, ovvero colpiti dagli avversari, più pali e traverse. Tra le squadre più fortunate c'è sicuramente la Fiorentina, quarta in questa speciale graduatoria, con 13 legni subiti in campionato, l'ultimo quello colpito da Zortea del Cagliari. Al primo posto troviamo il Lecce con 16, mentre sul secondo gradino del podio salgono insieme Verona e Como a quota 15 legni colpiti dagli avversari. La più sfortunata invece è l'Inter che è stata salvata da pali o traverse solo in 5 occasioni.

Allargando il discorso alle ultime 5 stagioni, mentre il Verona rimane tra le più fortunata con 74 (primo nella classifica comprendente le ultime 5 stagioni), la Fiorentina si trova al 12° posto. I viola negli ultimi 5 campionati sono stati salvati da pali o traverse per 49 volte, una ogni 3,8 partite.