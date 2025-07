Fiorentina, rinnovata partnership con Estra. Ferrari: "Condividiamo stessi valori"

ACF Fiorentina ed Estra annunciano con orgoglio un importante passo avanti nella loro storica collaborazione. Il gruppo energetico – già Principal Partner del Club – rinnova il proprio impegno e, a partire dalla stagione 25-26, amplia la propria presenza accanto alle squadre viola diventando anche Official Main Training Kit Partner.

Il logo Estra sarà presente nel front delle maglie allenamento della Prima Squadra Maschile, della Prima Squadra Femminile e delle due formazioni Primavera, rafforzando in modo visibile e concreto il legame tra le due realtà.

Una storia lunga quindici anni quella fra Estra e Fiorentina che si conferma per le prossime tre stagioni sportive, fino a quella 2027/2028, all’insegna della continuità e dell’intesa.

Estra, uno dei più grandi gruppi italiani nel settore dell’energia gas e luce nonché nella distribuzione di metano e servizi energetici, ha una storia fatta di radicamento territoriale e forte identità locale che la proietta in un futuro orientato all'innovazione e alle fonti rinnovabili.

Questa evoluzione della partnership testimonia l’impegno condiviso verso l’eccellenza, la crescita e la valorizzazione del territorio.

Il rinnovo come Principal Partner e l’ampliamento della collaborazione nel ruolo di Official Main Training Kit Partner rappresenta un passo significativo in un percorso di crescita comune che unisce sport, impresa e valori sociali.

"Siamo soddisfatti di proseguire il nostro percorso con Estra – dichiara il Direttore Generale di Fiorentina Alessandro Ferrari - una realtà che condivide con noi valori fondamentali come il radicamento territoriale, l’attenzione alla sostenibilità e l’impegno verso le comunità. La conferma come Principal Partner e l’ampliarsi della partnership come Official Main Training Kit Partner rafforza un legame costruito nel tempo, che oggi si consolida e guarda al futuro con ancora maggiore determinazione. La sua presenza quotidiana al fianco della squadra, anche negli allenamenti, è il segno concreto di una sinergia che va oltre il campo. Il nostro desiderio è quello di continuare a crescere insieme, portando avanti iniziative capaci di coinvolgere il nostro pubblico e generare un impatto positivo sul territorio.”

“Il marchio Estra - dichiara Francesco Macrì, Presidente di Estra - è di casa al Franchi e siamo orgogliosi di sostenere una società con un progetto sportivo che ci auguriamo darà ottimi risultati alla Fiorentina e accresciuta positiva notorietà alla nostra azienda.”

“Estra è orgogliosa - afferma Nicola Ciolini, Amministratore Delegato di Estra - di essere sponsor della Fiorentina fin dal 2009. La presenza nella vita civile delle collettività, non solo in Toscana, dove Estra è nata, si traduce nel sostegno dei valori sociali, culturali e sportivi delle comunità.”

Con questo accordo, Estra e Fiorentina consolidano una collaborazione strategica che guarda al futuro, unendo sport e sostenibilità, identità locale e ambizione internazionale.