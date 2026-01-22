Fiorentina, Kean a parte ma stringe i denti per il Cagliari. Assente sicuro Parisi

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - La Fiorentina si prepara per la partita di sabato alle 18 al Franchi contro il Cagliari con il dubbio legato alla disponibilità di Moise Kean: il centravanti viola deve gestire da tempo un problema alla caviglia, domenica scorsa ha saltato la trasferta di Bologna (vinta dalla sua squadra per 2-1) e in questi giorni ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato per cui al momento la sua disponibilità per sabato rimane in dubbio anche se lo stesso giocatore sta facendo di tutto per andare almeno in panchina. Certa intanto l'assenza di Parisi che a Bologna ha riportato una lesione muscolare di primo grado, s'annunciano convocabili gli ultimi acquisti Giovanni Fabbian (maglia numero 80) e Jack Harrison (maglia numero 17) che verranno presentati domani alle 11,30 al Viola Park.

