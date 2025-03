Fiorentina fatale per Thiago Motta. Sarà esonerato, Tudor atteso stasera dalla Juventus

vedi letture

Novità imminenti in casa Juventus. Dopo le indiscrezioni che iniziavano a circolare ieri, da stamani arrivano le conferme: Thiago Motta sarà esonerato, atteso in serata l'arrivo di Igor Tudor che sostituirà l'ex Bologna sulla panchina bianconera. Lo conferma Sky Sport, riportando che l'ex tecnico della Lazio sarà il traghettatore con opzione per il prolungamento in caso di raggiungimento della Champions League. Dopo l’accordo verbale di massima trovato ieri sera, la dirigenza juventina e l’allenatore croato sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva.

In questo modo, spiega Sky, Tudor arriverebbe a Torino già questa sera, per iniziare ad allenare il gruppo bianconero a partire da domani. Fatale quindi per Motta, in ultima battuta, la sonora sconfitta contro la Fiorentina di una settimana fa.