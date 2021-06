FIORENTINA CAMP, Da quest'anno anche a Castello

Il Fiorentina Camp per la prima volta sul campo dell’Atletica Castello. A pochi passi dalle Ville Medicee Patrimonio Universale Unesco e immerso nel verde di Castello, alle pendici di Monte Morello. Nella settimana dal 5 al 9 luglio 2021, per le annate dal 2007 al 2012 comprese. Un’esperienza unica per bambini e ragazzi che condividono la passione per il calcio e la voglia di fare amicizia e divertirsi, dentro e fuori dal campo.

L’Atletica Castello da quest’anno è Società Affiliata Premium di ACF Fiorentina e nel corso della stagione si sono svolti numerosi stage dentro e fuori dal campo con lo staff tecnico del club viola che ha affiancato allenatori e istruttori bianco verdi. Sono 14 i Fiorentina Camp in tutta Italia, due di questi a Firenze: uno proprio a Castello.

La Fiorentina rinnova l’esperienza dei Fiorentina Camp, le vacanze per cuori viola che combinano gli allenamenti condotti da uno staff tecnico qualificato con tante altre attività coinvolgenti, per un’estate memorabile. In un’atmosfera sana e spensierata, bambine e bambini, ragazzi e ragazze, potranno migliorare le loro capacità calcistiche e stare insieme in allegria.

Una formazione tecnico sportiva di qualità, basata su un attento lavoro di coordinamento delle metodologie formative, senza dimenticare l’importanza dell’aspetto ludico e dell’intrattenimento di tutti i partecipanti.

Le iscrizioni sono già aperte.

Alcune informazioni importanti:

- il campo di via del Pontormo è in sintetico di ultima generazione.

- L’impianto sportivo si trova in via del Pontormo 88, Firenze.

- Allenamenti col metodo Fiorentina, con istruttori ufficiali e qualificati ACF che affiancheranno istruttori qualificati Atletica Castello.

- Per i partecipanti il Kit Robe di Kappa col completo viola.

- Safety Program: dottore, defibrillatore, fisioterapista, team manager.

- Quota: 290,00 euro – caparra: 100,00 euro.

- Contatti: 347 82 57 275 – atleticacastellocamp@gmail.com

- www.acffiorentina.com/it/altri/fiorentina-camp