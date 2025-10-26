Fiorentina-Bologna, rigore prima assegnato e poi tolto ai viola: ecco cos'è successo

L'inizio di secondo tempo per la Fiorentina è stato subito scoppiettante. Kean lanciato verso la porta da Mandragora si è trovato a tu per tu con Skorupski. Il suo tiro respinto ha indotto l'arbitro a fischiare un calcio di rigore per fallo di mano di Lucumi che però di fatto non c'è stato. La Penna ha infatti poi revocato il rigore andando al Var e facendo riprendere il gioco.