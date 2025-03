Fiorentina-Atalanta un classico del dopo sosta: i numeri dei 22 precedenti

vedi letture

Dato curioso sulla partita tra Fiorentina e Atalanta che viene riportato questa mattina dall'edizione di Bergamo del Corriere della Sera. I viola sono la squadra che l'Atalanta ha affrontato di più in seguito ad una sosta per le Nazionali. Sono addirittura 22 i precedenti di questo tipo tra le due società con un bilancio complessivo di 9 successi per la Fiorentina, 6 per l'Atalanta e 6 pareggi.