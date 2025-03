Fiorentina-Atalanta, ecco i numeri e le curiosità del match dell'Artemio Franchi

Quando era giocatore, Raffaele Palladino ha avuto come allenatore Gian Piero Gasperini. L’attuale tecnico viola ha provato a ‘prendere’ qualcosa dal maestro per la sua avventura in panchina. Però, almeno per adesso, il confronto tra i due è stato letteralmente a senso unico. Quattro sfide che ha sempre vinto l’allenatore nerazzurro. Palladino attende ancora il primo acuto, il primo sgambetto nei confronti del proprio avversario. Tra l’altro, gli stessi precedenti che ha con Gasperini, Palladino li ha pari, pari anche con l’Atalanta, perché Gasp in questi ultimi anni è sempre stato sulla panchina orobica.

La storia tra Gasperini e la Fiorentina è invece più articolata. Contro i viola il tecnico di Grugliasco ha perso una qualificazione in Champions ai tempi del Genoa. Colpa di un clamoroso pari in casa, una partita pareggiata 3-3 dopo che i rossoblu si erano portati addirittura sul 3-0. Un Mutu stratosferico, autore di una tripletta dette una svolta non solo a quella partita, ma a tutto il campionato dei viola. Senza contare il fatto che Gasperini, ogni qualvolta arriva a Firenze, finisce inevitabilmente nell’occhio del ciclone. Quest’oggi però non sarà in panchina, ma in uno sky box a seguire la gara (causa squalifica) e questo dovrebbe tenerlo a riparo di eventuali polemiche. Lo riporta Footstats per TMW.

TUTTI I PRECEDENTI PALLADINO VS GASPERINI

0 vittorie Palladino

0 pareggi

4 vittorie Gasperini

5 gol fatti squadre Palladino

13 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI PALLADINO VS ATALANTA

0 vittorie Palladino

0 pareggi

4 vittorie Atalanta

5 gol fatti squadre Palladino

13 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS FIORENTINA

7 vittorie Gasperini

13 pareggi

10 vittorie Fiorentina

36 gol fatti squadre Gasperini

42 gol fatti Atalanta