Fiorentina al lavoro in vista del prossimo tour de force: pallone, sorrisi e foto

Non manca il buonumore durante l'allenamento della Fiorentina alla quale la qualificazione ai quarti di Conference e la bella vittoria sulla Juventus hanno restituito la giusta serenità per affrontare il finale di stagione. Già al rientro ci saranno due gare fondamentali per dare continuità ai risultati, l'Atalanta in casa e poi il Milan a San Siro. Palladino in questa sosta ha dato un solo giorno libero, martedì, poi se ne riparlerà nel week end ma intanto al Viola Park si lavora duramente e si affina l'intesa anche se molti giocatori sono in Nazionale e sono sostituiti in partitella dai giovani della Primavera. Non mancano però sorrisi e foto di gruppo.