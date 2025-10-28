Fiorentina a San Siro: proprio all'Inter Kean ha segnato l'ultima doppietta

Domani sera a San Siro alle 20.45 va in scena la gara Inter-Fiorentina. La Lega A mette in evidenza alcuni temi e le curiosità e numeri di questo match. Allo stadio Meazza, l’Inter cerca risposte dopo la sconfitta di Napoli che ha interrotto una striscia di sette vittorie consecutive tra tutte le competizioni. I nerazzurri restano il miglior attacco della Serie A con 19 gol all’attivo e sono andati a segno in tutte le gare stagionali.

La Fiorentina di Pioli vive invece un momento complicato: quattro punti in otto giornate, 12 reti subite e un attacco che fatica a decollare con soli sette gol realizzati. L’ultima volta che Kean ha realizzato una doppietta è stato proprio contro l’Inter: i viola sperano che la storia possa ripetersi per invertire il trend negativo.