Fiorentina, 8° squadra italiana per chilometri percorsi in trasferta

Con le coppe europee protagoniste il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle formazioni che hanno percorso il maggior numero di Km per affrontare trasferte sia in campionato che nelle coppe negli ultimi 5 anni. Parlando solamente di squadre italiane la Fiorentina si posiziona all'ottavo posto con 110.095 Km totali percorsi in totale, ovvero circa 895 per gara. Prima posizione per la Roma (settima nella classifica europea) che ha totalizzato circa 166mila chilometri in 126 partite giocate. Secondo gradino del podio per il Napoli (10° in Europa) con 158.251 Km percorsi in 115 match, mentre terza posizione per l'Inter (13° in Europa) con 148.233 Km in 122 partite. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: