FIORENTINA, 2° per numero di sostituzioni dal 21-22

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra campionato e coppe il termine rotazione, o turn-over per dirla all'inglese, è sempre più comune nel gergo calcistico. Il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle formazioni che, a partire dalla stagione 2021-2022, hanno effettuato più sostituzioni. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al secondo posto con ben 551 cambi, di cui 27 per infortunio, in poco più di tre stagioni. Davanti ai viola solo l'Inter con 563 sostituzioni.

terza posizione per l'Empoli con 548. Palladino e, soprattutto, Italiano sono stati tra gli allenatori che hanno dato più minuti ai panchinari di turno. I viola sono infatti sesti nella graduatoria, sempre stilata da Transfermarkt.it, riguardo ai minuti concessi dalla panchina con 11474 primi. Davanti a tutti l'Atalanta con oltre 12000 minuti.