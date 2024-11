FIORE-INTER, Le due squadre più spesso in fuorigioco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Cambi di gioco frequenti e attacchi negli spazi. Questi due tratti identitari sono analogie di Fiorentina e Inter, che domenica sera alle 18 si sfideranno al Franchi in campionato. Arrivare con buona frequenza in zona gol è sicuramente un punto prominente del gioco di viola e nerazzurri, che però finiscono un po' troppo in fuorigioco. Fiorentina (33) e Inter (32) guidano la graduatoria delle squadre pescate più volte in fuorigioco in questo primo scorcio di campionato. Lo riporta FcInterNews.