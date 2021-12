FIO-SAS, Curiosità e precedenti del match di domani

Domani Fiorentina e Sassuolo scenderanno in campo alle 12.30 al Franchi per il 18° turno di Serie A. Come sempre il sito del club viola, riporta alcune statistiche e curiosità sul match in calendario. Eccole di seguito:

SCONTRI DIRETTI

La Fiorentina ha vinto soltanto una delle ultime sette sfide di Serie A contro il Sassuolo (2-1 al Mapei Stadium nell’ottobre 2019), perdendo quattro volte in questo parziale (2N); la Viola era rimasta imbattuta con i neroverdi nelle precedenti sette (4V, 3N).

Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sette partite (2N, 1P) di Serie A contro la Fiorentina: soltanto contro il Verona (cinque), i neroverdi hanno strappato più successi nel parziale (dal 2018).

La Fiorentina non affrontava il Sassuolo occupando una posizione migliore in classifica (5ª la Viola, 12esimi gli emiliani) in un match di Serie A dall’ottobre 2019, con Vincenzo Montella in panchina.

Il Sassuolo non ha mai vinto negli otto match disputati contro la Fiorentina nel girone di andata in Serie A: quattro sconfitte e quattro pareggi, compreso l’ultimo del dicembre 2020, il bilancio del parziale.

ANTICIPO DOMENICALE

Fiorentina e Sassuolo hanno pareggiato l’unico confronto giocato alle 12.30 in Serie A: 3-3, nel dicembre 2018.

Soltanto il Genoa (18) ha perso più gare del Sassuolo (15) alle 12.30 in Serie A; tuttavia, gli emiliani sono rimasti imbattuti nelle ultime cinque (4V, 1N): l’ultima sconfitta risale al gennaio 2020 (0-3 sul campo dell’Udinese).

FOCUS GIOCATORI

Dusan Vlahovic va in gol da cinque presenze consecutive in campionato, solo tre giocatori della Fiorentina hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Gabriel Batistuta (11 nel 1994), Enrico Chiesa (sei nel 2001) e Luca Toni (sei nel 2005). Inoltre, soltanto tre giocatori in tutta la storia della Serie A hanno segnato più del serbo (15 gol) nelle prime 18 gare stagionali della Fiorentina: Miguel Ángel Montuori (17 reti nel 1958/59), Gabriel Batistuta (17 reti nel 1998/99) e Luca Toni (16 reti nel 2005/06).

Contro il Sassuolo, Dusan Vlahovic ha trasformato il primo (dei quattro) rigori calciati al Franchi in Serie A, nel dicembre 2020. Inoltre, il 60% delle reti segnate dal serbo (9/15) sono arrivate nella prima mezzora della ripresa: record nel parziale in questo torneo.

Solo contro la Lazio (sei), José Callejón ha segnato più gol che contro il Sassuolo in Serie A: quattro, ma nessuno di questi nelle ultime quattro sfide di campionato. Otto delle ultime nove reti dell’attaccante della Fiorentina sono arrivate in gare casalinghe; fa eccezione proprio quella contro la sua attuale squadra, al Franchi, col Napoli, nell’agosto 2019.

Il primo gol di Marco Benassi nel massimo torneo è arrivato contro il Sassuolo, con il Livorno, nel gennaio 2014.

Il prossimo sarà il 50˚ gol di Giacomo Bonaventura in Serie A - per lui tre reti contro il Sassuolo nel massimo campionato, inclusa una nella sfida più recente dell'aprile 2021.

L’unica doppietta messa a segno da Riccardo Saponara in Serie A è arrivata proprio contro il Sassuolo, con l’Empoli, nel marzo 2015.

L’unica rete di Nikola Milenkovic in questo campionato è stata realizzata su sviluppi di corner. Nelle ultime tre stagioni, compresa questa, soltanto Bremer (otto) ha segnato più reti del difensore viola (sei), da questa situazione di gioco, in Serie A.

Ex della partita, Antonio Rosati (due partite con il Sassuolo nel 2013/14) e Joseph Alfred Duncan, che con i neroverdi ha collezionato 119 presenze in Serie A, tra il 2015 e il 2020, e sette gol.

Soltanto contro il Milan (14), Domenico Berardi ha partecipato a più gol in Serie A che contro la Fiorentina (11, frutto di otto reti e tre assist): l’attaccante del Sassuolo ha segnato una doppietta nell’ultimo match di aprile contro la Viola al Mapei Stadium, dopo aver siglato cinque delle prime sei reti contro la Fiorentina al Franchi.

ALLENATORI

Primo confronto in Serie A tra Vincenzo Italiano e Alessio Dionisi.

Bilancio in perfetta parità nei due incroci di Vincenzo Italiano con il Sassuolo in Serie A: sconfitta all’andata e vittoria nel ritorno dello scorso campionato.

ARBITRO

Direzione di gara numero 10 per Marco Serra in Serie A, la quarta in questo campionato.

Fiorentina e Sassuolo non hanno mai incrociato il fischietto di Torino nella massima serie.