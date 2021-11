FIO-MIL, Chiuso Ponte al Pino: previsti disagi

Giungono notizie importanti anche per i tifosi della Fiorentina riguardo ai problemi di traffico che potrebbero sorgere nelle ore successive alla sfida contro il Milan. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino infatti, dalle 21 di sabato alle 6 di domenica sul cavalcavia ferroviario "Ponte al Pino" saranno eseguite prove di carico statiche e dinamiche e installato un sistema di monitoraggio dell’infrastruttura. Per consentire queste attività sarà interdetto il traffico stradale e pedonale sul viadotto dalle ore 21 del sabato nella corsia in direzione via del Pratellino e dalle ore 00.00 alle ore 6.00 della domenica anche nelle restanti corsie. Le attività di svolgeranno in orario notturno, non sono previste ripercussioni per la circolazione ferroviaria.