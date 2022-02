FIO-JUV, Biglietti: novità per i residenti. E sabato...

Questa mattina è iniziata la seconda fase di vendita per tutti coloro in possesso di InViola Card Gold. Una grande novità invece per la terza fase. Infatti, per i residenti nel Comune di Firenze, sarà possibile (per i settori locali) acquistare i biglietti anche senza tessera, esclusivamente presso i punti vendita del territorio comunale.

FASI DI VENDITA

InViola Time: Dal 25/02/2022 ore 09.30 al 27/02/2022 ore 23.59 vendita dei biglietti a tariffa promozionale InViola Time esclusivamente per i possessori di InViola Card Gold emesse entro il 20/02/2022. All’inizio del processo di acquisto sarà necessario inserire il numero di un InViola Card Gold per sbloccare la possibilità di acquistare fino a 4 biglietti con obbligo di caricamento digitale sulla tessera InViola Card Gold di ciascun intestatario di biglietto. Per tutti coloro in possesso di una tessera InViola Card Gold scaduta, sarà possibile recarsi presso il Fiorentina Point per rinnovare la tessera e contestualmente acquistare il biglietto.

Prevendita: Dal 28/02/2022 ore 09.30 al 02/03/2022 fino all’inizio gara, vendita dei biglietti esclusivamente per i possessori di InViola Card Gold emesse entro il 20/02/2022, vendita con caricamento digitale su tessera InViola Card Gold per ogni biglietto. Per tutti coloro in possesso di una tessera InViola Card Gold scaduta, sarà possibile recarsi presso il Fiorentina Point per rinnovare la tessera e contestualmente acquistare il biglietto. Per i residenti nel Comune di Firenze, sarà possibile per i settori locali acquistare i biglietti anche senza tessera, esclusivamente presso i punti vendita del territorio comunale.

I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Ticketone

Per agevolare l’acquisto dei biglietti, sabato 26 febbraio, il Fiorentina Point, sarà aperto eccezionalmente dalle 10.00 alle 18.00.