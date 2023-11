FIO-GENK, Biglietto a 1€ per chi ha saltato Fiore-Juventus

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Proseguono le iniziative per aiutare chi è stato coinvolto nell'alluvione a Campi Bisenzio e dintorni di qualche settimana fa. La Fiorentina ha messo a disposizione biglietti a 1 euro per la partita contro il Genk a chi ha saltato la sfida contro la Juventus. Questa la nota del club:

"ACF Fiorentina informa tutti gli abbonati che non hanno potuto assistere alla partita tra Fiorentina e Juventus che, in occasione della partita di UECL Fiorentina-Genk, in programma domani, giovedì 30 novembre alle ore 21:00, avranno la possibilità di acquistare al costo simbolico di 1€ un titolo di accesso da intestare a se stessi o ad una terza persona.

I biglietti potranno essere richiesti secondo lo schema seguente:

Gli abbonati o i possessori del Pack 3 gare in Curva Fiesole e Curva Ferrovia potranno richiedere il biglietto in Curva Fiesole

Gli abbonati o i possessori del Pack 3 gare in Maratona potranno richiedere il biglietto in tutti i settori della Maratona

Gli abbonati o i possessori del Pack 3 gare in Tribuna e Parterre di Tribuna potranno richiedere il biglietto negli stessi settori.

Gli abbonati o i possessori del Pack 3 gare in Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima potranno richiedere il biglietto negli stessi settori.

Per ottenere il biglietto sarà sufficiente cliccare sul link https://acffiorentina.vivaticket.it/it/event/acf-fiorentina-group-stage-uecl-2023-24-acf-fiorentina-vs-krc-genk-abbonati/225007 andare sul settore di riferimento, scegliere la tariffa RID. COUPON ABB., inserire nel campo Codice Coupon il numero di tessera dell'abbonato e scegliere a chi intestarlo".