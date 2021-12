FINALI, Atalanta out dalla CL. Napoli e Roma ok

Questi i risultati delle gare europee che vedevano coinvolte le italiane in Europa League, Conference League e Champions League.

NAPOLI-LEICESTER 3-2 - Napoli batte Leicester 3-2: doppietta di Elmas, a segno anche Ounas, Evans e Dewsbury-Hall. La partita con il Leicester è un ottovolante di emozioni, belle e brutte, al termine delle quali la squadra di Luciano Spalletti esce più o meno indenne. Ma soprattutto vittoriosa: il 3-2 sulla squadra inglese, complice la contestuale vittoria dello Spartak in Polonia, regala agli azzurri il secondo posto nel girone di Europa League e quindi lo spareggio con una terza in arrivo dalla Champions.

CSKA SOFIA-ROMA 2-3 - La Roma vince a Sofia in un clima glaciale e conquista il primo posto nel girone complice il pari fra Bodo e Zorya. Una vittoria arrivata grazie alla doppietta di Abraham e al gol di Borja Mayoral in meno di un'ora, ma che si complica nel finale con un black out che quasi rimette in gioco il CSKA che segna due reti negli ultimi 15 minuti.

ATALANTA-VILLAREAL 2-3 - L'Atalanta scivola in Europa League perdendo 2-3 contro il Villarreal, in una sfida che per sessanta minuti non ha avuto storia. Nell'ultima mezz'ora due gol nerazzurri, tre pali - Zapata, Malinovskyi e Ilicic - un gol sbagliato a porta vuota da Toloi. I cinque minuti di recupero sono forse pochini, ma l'Atalanta ha buttato un'ora di gioco.