FIFA, Persone in campo al Lusail: aperte le indagini

La FIFA, tramite una nota del suo portavoce, ha fatto sapere che verranno presi dei provvedimenti dopo l'ingresso in campo di alcune persone al termine della finale del Mondiale tra Argentina e Francia: "A seguito di una verifica, la FIFA ha stabilito come alcuni individui abbiano avuto accesso indebito al campo di gioco dopo la cerimonia di chiusura dello stadio di Lusail il 18 dicembre. Verranno prese le opportune misure interne". Il riferimento è anche al noto ristoratore e star dei social Salt Bae, ritratto più volte con la Coppa del Mondo in mano.