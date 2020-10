FALL, Tameze non farà certo rimpiangere Amrabat

Operatore di mercato sull'asse Italia-Belgio, Cheikh Fall ai microfoni di TMW ha analizzato quello che è stato questo mercato estivo. Atipico per le modalità e per i tempi, soprattutto perché concluso ad ottobre già iniziato. Questa la sua risposta alla domanda su quale fosse il colpo che più l'ha incuriosito: "Tameze. Una intuizione di Tony D'Amico, che questa estate s'è mosso molto bene. Per lui non sono mancate le offerte anche dopo l'avventura in chiaroscuro all'Atalanta, ma l'Hellas ha messo sul piatto argomenti convincenti: uno su tutti, raccogliere l'eredità di Amrabat. E sono convinto che non lo farà rimpiangere".