FALCAO, Accoglienza incredibile al Galatasaray

Impressionante accoglienza ricevuta da Radamel Falcao alla "Turk Telekom Arena". Dopo il bagno di folla ricevuto all'uscita dell'aeroporto, i tifosi del Galatasaray hanno concesso il bis nel proprio stadio dando il benvenuto al colombiano in un'atmosfera da brividi. Comunque siamo lontani dal record assoluto di presenze per la presentazione di un calciatore. Resiste al primo posto Cristiano Ronaldo, colpo del 2009 del Real Madrid (75mila spettatori). Secondo posto per i 65mila del San Paolo ad accogliere nell'estate del 1984 Diego Armando Maradona, terzo posto per Ibrahimovic al Barcellona, che nel 2009 chiamò a raccolta 60mila tifosi blaugrana.