Failla su Cagliari-Fiorentina: "All'andata era da pari. Ha più pressione la Viola"

Fabrizio Failla, caporedattore di Rai Sport, intervistato da Tuttocagliari.net dice la sua su Cagliari-Fiorentina, partita in programma stasera in Sardegna: “In ottica salvezza il Cagliari, per varie e innumerevoli ragioni, secondo me può sentirsi assolutamente al sicuro. Questo al di là di quello che accadrà stasera all’Unipol Domus tra i rossoblù isolani e la Fiorentina di Raffaele Palladino: parliamoci chiaro, chi rischia di più tra le due squadre è proprio quella gigliata. La vittoria del Bologna sull’Inter costringe infatti Kean e compagni a vincere a tutti i costi, se vogliono sperare di entrare in Europa. In più c’è un aspetto importante da sottolineare: quest’anno la Fiorentina non ha mai brillato contro le squadre cosiddette ‘di seconda fascia’. I viola si trovano molto più a loro agio contro le big. In ogni caso a Cagliari, come detto, hanno l’obbligo di centrare i tre punti. E disporranno anche della migliore formazione possibile per farlo: il solo Gosens non è al massimo. Ultimamente le certezze dei toscani sono state intaccate dal Parma, che al Franchi ha messo l’undici di Palladino in evidente difficoltà.”

Poi aggiunge: “Già all’andata, con ogni probabilità, il Cagliari avrebbe meritato il pareggio. E voglio sottolineare che a Firenze sono davvero molto grati alla società rossoblù, che ha messo il proprio campo di allenamento di Assemini a disposizione di Kean e compagni dopo il rinvio della partita disposto per la morte del Papa. Si è trattato di un gesto di grande empatia, eleganza e sportività. Detto questo, a mio parere il Cagliari può fare male alla Fiorentina… se non si accontenta. Qualora i rossoblù dovessero limitarsi a contenere i gigliati finirebbero per andare incontro a grossi problemi".