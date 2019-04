FAILLA, Corvino non rimarrà, urgono decisioni

"In casa Fiorentina cambiano i personaggi, ma non gli scenari". Così il giornalista Rai, Fabrizio Failla, intervenuto a Radio Blu. "La situazione di Corvino mi ricorda quella di Prandelli. Si diceva che il suo rinnovo fosse una formalità, poi sappiamo come è finita. Io non credo che Corvino rimarrà a Firenze. Nella lista delle sue operazioni sono più gli errori che non i colpi importanti. La colpa non è certamente solo sua, ma mi domando chi nella società abbia mai controllato da vicino il suo operato. Adesso servono decisioni importanti, in tempi rapidi. E' di certo il momento delle scelte, ma la società viola in questo momento dà la sensazione di operare alla cieca. E non da oggi".