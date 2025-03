Fagioli: "Stanotte ho fatto fatica a dormire. Grande prestazione della Fiorentina"

Nicolò Fagioli ha parlato anche ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria arrivata in casa contro la Juventus: "Giocare contro la Juventus non è mai facile e banale. Siamo contenti della prestazione e della vittoria. Abbiamo fatto una grandissima partita a distanza di tre giorni da giovedì. Fisicamente non pensavo tenessimo così bene, grande soddisfazione. Sono molto felice della mia prestazione, per me è stato emozionante, la sentivo tanto.

Stanotte ho fatto fatica a dormire. I due assist? Abbiamo fatto un'ottima partita a centrocampo. Siamo molto contenti. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita, pensando che ogni match è una guerra. Dobbiamo dare il nostro meglio fino alla fine del campionato".