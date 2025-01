FABIANI, Entrato in campo nei minuti finali di Lazio-ACF

FirenzeViola.it

Ieri sera la Fiorentina ha battuto 2-1 la Lazio all'Olimpico in un match dal finale accesissimo con i biancocelesti che hanno provato in tutti i modi ad ottenere il pareggio. Solamente un super De Gea su Marusic e il palo interno di Pedro all'ultima azione disponibile hanno fermato l'offensiva dei capitolini. Il fatto più curioso degli ultimi minuti però è l'entrata in campo del direttore sportivo dei biancocelesti Angelo Fabiani. Il dirigente laziale infatti è sceso sul terreno di gioco dell'Olimpico per dire a Zaccagni di metterla dentro al momento dell'ultimo calcio di punizione. Di seguito il post X di ContrastiSport: