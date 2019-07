EYSSERIC, Sondaggio del Tolosa per il francese

Rientrato dal prestito al Nantes, Valentin Eysseric in questi giorni è in America con la Fiorentina ma sta valutando anche diverse opzioni per il suo futuro. Il centrocampista francese classe '92, di proprietà della Fiorentina dall'estate 2017 e che non avrebbe problemi a restare a Firenze visto il contratto valido fino a giugno 2022, ha comunque mercato in Ligue 1: l'ultimo club a effettuare un sondaggio, scrive Tuttomercatoweb, è stato il Tolosa.