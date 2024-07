EX VIOLA, Milenkovic con la nuova maglia del Nottingham

La Fiorentina è ormai il passato per Nikola Milenkovic: dopo il bel post degli scorsi giorni per salutare tutto il popolo viola, il centrale serbo ha pubblicato oggi una foto con la sua nuova maglia. Sul suo profilo Instagram possiamo vedere il classe '97 sfoggiare con orgoglio il rosso del Nottingham Forest e il suo nuovo numero il 31. "Per me è un onore unirmi a questo club storico", questo il breve messaggio dell'ormai ex viola. Ecco il suo post: