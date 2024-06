EX VIOLA, Marianella su Hancko: "Fiorentina non ci ha creduto"

FirenzeViola.it

Anche oggi protagonista di una grande gara, David Hancko è uno dei piccoli-grandi rimpianti dell'ultimo decennio della Fiorentina. Acquistato nel 2018, quando era ancora ventunenne, il terzino slovacco ha fatto solo una comparsata in Serie A (cinque presenze in totale), per poi ripartire da Sparta Praga e Feyenoord. Con gli olandesi Hancko ha stupito tutti, diventando uno dei punti di forza sia nel club che in Nazionale. Uscito a metà ripresa per un colpo subito, di lui ha parlato così il giornalista di SkySport Massimo Marianella: "Adesso è diventato un giocatore di livello internazionale.

La Fiorentina ha avuto la forza di prenderlo quando era un ragazzino ma non ha avuto il coraggio di crederci. Adesso è un uomo mercato e una colonna di Feyenoord e Slovacchia. Perderlo a partita in corso oggi per un infortunio ha fatto la differenza nel finale di gara e ha aiutato l'Ucraina a rimontare".