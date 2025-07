Ex viola, Luka Jovic cercato dal Sharjah FC: contratto ricco per convincerlo

vedi letture

Luka Jovic è alla ricerca di una nuova sistemazione. Secondo Tuttomercatoweb.com per l'ex Fiorentina nelle ultime ore si sarebbe inserito anche lo Sharjah FC, club degli Emirati Arabi pronto a mettere sul piatto un contratto ricco per convincere il centravanti a trasferirsi in Medio Oriente. L’offerta economica è tra le più importanti ricevute finora da Jovic, su cui restano vigili anche il Real Oviedo, club neopromosso in Liga che punta sulla sua esperienza internazionale per rinforzare l’attacco, e il Cruz Azul, storico club messicano interessato ad aggiungere un profilo di spessore in rosa.