EX VIOLA, Cedric Gondo finisce nel mirino del Parma

FirenzeViola.it

© foto di Ufficio Stampa Ascoli Calcio 1898

L'ottima stagione con la maglia dell'Ascoli, ha chiaramente messo in ulteriore evidenza l'attaccante proveniente dalla Cremonese Cedric Gondo, sul quale si è acceso il mercato. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sul classe '96 ex Fiorentina si registra l'interesse del Parma, intenzionato a potenziare il reparto avanzato.