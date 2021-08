EX OBIETTIVI, Ricci verso una nuova squadra: Cagliari o....

Aveva fatto notizia qualche giorno fa la sua intervista a La Gazzetta dello Sport, incui dennciava la mancanza di offerte per la prossima stagione: adesso, proprio sul finire del mercato, Matteo Ricci sembra aver trovato qualche pretendente. Sull' ex centrocampista dello Spezia, accostato anche alla Fiorentina per il suo buon rapporto con Vincenzo Italiano, che lo ha lanciato come regista dei liguri nella passata stagione, c'è il forte interesse di Cagliari e Frosinone. Se la pista che porta ai sardi sembra più difficile, quella in direzione ciociari sembra più fattibile ed il calciatorepotrebbe quindi decidere di scendere di categoria pur di ritrovare una squadra. A riportarlo è SkySport.