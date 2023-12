EX OBIETTIVI, Pereyra: il River Plate pensa a suo ritorno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tornato all'Udinese a settembre inoltrato dopo una lunga telenovela estiva, Roberto Pereyra da ottobre in poi è tornato centrale dell'undici bianconero. Il Tucu argentino ha firmato col club della famiglia Pozzo un contratto valido fino al 30 giugno 2024 e per gennaio, nonostante qualche sondaggio, la società friulana non ha alcuna intenzione di privarsi di lui vista anche la delicata situazione in classifica.

Secondo quanto riportato da TMW però qualche club ha già iniziato a muoversi per ingaggiarlo a scadenza: tra questi c'è il River Plate, società in cui il Tucu è cresciuto. Il ritorno nel 'suo' club, in Argentina, è una possibilità in vista della prossima estate.