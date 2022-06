EX OBIETTIVI, Lazio può lasciar partire Luis Alberto

Sarri, dopo aver firmato il rinnovo con la Lazio, ha fatto capire al presidente Lotito che servirà una rifondazione. Come riporta Il Messaggero, l'unico modo per farla sarebbe piazzare uno tra Luis Alberto (per almeno 30 milioni) o Milinkovic per 70. Lo spagnolo, che in passato è stato accostato ai gigliati, dopo sei anni potrebbe essere pronto a lasciare la Capitale.