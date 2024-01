EX OBIETTIVI, Fatta per Traorè al Napoli: i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è sempre più vicino a chiudere l'operazione per Hamed Traorè, centrocampista ivoriano di proprietà del Bournemouth. I due club hanno raggiunto un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore non sosterrà le visite mediche nella giornata di sabato, (quindi non andrà in Arabia per la Supercoppa italiana) bensì la prossima settimana. Anche in questa sessione di mercato si era parlato di Traorè in ottica Fiorentina. A riportarlo è Sky Sport.