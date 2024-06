EX OBIETTIVI, Derby di Istanbul sul mercato per Laurienté

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una stagione tutt'altro che esaltante, culminata con la retrocessione, Armand Laurienté è pronto a salutare il Sassuolo e l'Italia e ad accasarsi in Turchia. Lo riporta il portale turco Sabah, svelando come per l'esterno francese - in passato accostato anche alla Fiorentina - si stia profilando un derby di mercato tra due squadre di Istanbul, ossia il Fenerbahce di Jose Mourinho e il Besiktas.