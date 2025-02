Ex obiettivi, Bondo a un passo dal Milan. Al Monza 12 milioni più bonus e Zeroli

È stato a lungo un obiettivo della Fiorentina, ma alla fine Warren Bondo del Monza andrà a vestire la maglia del Milan. Come riportato da TMW, le due società si sono accordate sulla base di 12 milioni di euro più bonus, per il cartellino del centrocampista Kevin Zeroli. In queste ore il giocatore firmerà un contratto con i rossoneri di 4 anni e mezzo, quindi fino al 30 giugno del 2029.