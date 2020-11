EX AG. MARTINEZ QUARTA, Ha la testa di Riquelme

Intervenuto all'emittente Late 93.1, l'ex agente di Lucas Martinez Quarta, Emiliano Rey, ha parlato così del nuovo acquisto della Fiorentina: "Ha una testa come quella di Riquelme, Zidane o Pastore: si esalta quando è sotto pressione. In uno stadio con 120.000 persone sarebbe capace di fermare Ibrahimovic e ripartire con la palla al piede. Da giovane giocava trequartista, poi nel River lo hanno arretrato fino al centro della difesa e lui non faceva mai un fallo. Gallardo chiedeva all’allenatore della Reserva, Luigi Villalba, che lo facesse diventare più ‘cattivo’ ed è anche per questo che lo hanno espulso diverse volte. Vedendolo giocare nella Reserva sembrava Baresi per la qualità che aveva, era uno spettacolo. E ancora non ha mostrato nulla. Ricordo che stava per essere ceduto al Defensa y Justicia, ma si infortunò un difensore della prima squadra e venne convocato per un’amichevole a La Plata. Giocò quella partita con il coltello tra i denti, così come quella successiva in Copa Argentina e dopo non se n’è più andato”.