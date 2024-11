EURORIVALI, Oggi in campo Pafos e Vitoria

FirenzeViola.it

Dopo i pareggi di ieri di Apoel Nicosia e Lask, oggi scenderanno in campo altre due formazioni che i viola affronteranno nel loro cammino nella fase a girone unico di Conference League. Si tratta del Pafos, avversario di Biraghi e compagni giovedì 28 novembre al Franchi, e del Vitoria Guimaraes che sfiderà la Fiorentina nell'ultima gara del girone unico giovedì 19 dicembre. I ciprioti oggi alle 13:30 saranno impegnati contro l'Omonia Aradippou in un match valido per la nona giornata della lega cipriota. Giallazzurri che, dopo otto giornate, sono primi in classifica con 22 punti.

Il Vitoria Guiaraes invece affronterà la Moreirense per il decimo turno del campionato portoghese. I bianconeri in classifica sono sesti con 15 punti.