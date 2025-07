Europeo Femminile, titolare nella Norvegia la viola Fiskerstrand

vedi letture

In data odierna ha preso il via la seconda giornata della Fase a Gironi dell’Europeo femminile, iniziata alle ore 18 con Norvegia-Finlandia. Alle ore 21 invece ci sarà il calcio d’inizio di Svizzera Islanda, partite valide per il Gruppo A.

Nella Norvegia è partita titolare la viola Cecilie Fiskerstrand, che ha difeso la porta delle gigliate ben 24 volte durante la stagione da poco conclusa. Nel suo esordio contro la Svizzera, ha compiuto un intervento da sottolineare, preservando la vittoria della Norvegia che si è imposta per 1-0 sulle padrone di casa.

L’Italia scenderà in campo domani, lunedì 7 luglio, alle ore 21 a Ginevra, contro il Portogallo reduce dalla sconfitta per 5-0 contro la Spagna. Tra le azzurre anche le viola Francesca Durante ed Emma Severini. In caso di mancato successo del Belgio sulla Spagna (gara che si giocherà domani alle 18), alle ragazze di Andrea Soncin basterà strappare un pareggio per accaparrasi una qualificazione che manca dal 2013.