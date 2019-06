EUROPEI U.21, DAN-AUS: Rasmussen titolare

In campo da alcuni minuti la gara tra Danimarca ed Austria valida per il secondo turno del girone che comprende anche Germania e Serbia. Tra le fila danesi anche il viola Rasmussen. La Danimarca, a zero, deve vincere per poter ambire ancora al passaggio del turno.

DANIMARCA (4-3-3): Iversen, Kristensen (C), Rasmussen, Nelsson, Billing, Skov, Bruun Larsen, Sorensen, Maehle, Stage, Wild

AUSTRIA (4-2-3-1): Alexander Schlager, Frield, Posch, Lienhart (C), Danso, Xaver Schlager, Kvasina, Honsak, Ljubic, Horvath, Ingolitsch