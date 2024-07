EUROPEI, Le formazioni ufficiali di Portogallo-Slovenia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra circa 20 minuti il Portogallo tornerà in campo per il sesto ottavo di finale dell'Europeo, nel quale sfiderà la Slovenia. Martinez torna al 4-3-3 e sceglie Rafael Leao al posto di Joao Felix nel tridente con Bernardo Silva e il solito Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte Kek opta per Sporar e Sesko in attacco, con Bijol titolare davanti a Oblak. Di seguito le formazioni ufficiali:

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. Ct: Martinez.

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct: Kek.