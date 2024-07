EUROPEI, La finale sarà Spagna contro Inghilterra

NOTIZIE DI FV PURE LUI PARLA D'AMBIZIONE E POI ARRIVA UNO SCOUTING "RISCALDATO" Mi sfugge se la società viola ha stanziato un budget per il mercato e non vorrei che l’avesse già speso per Kean perché questa calma piatta fa venire cattivi pensieri. La solerzia con la quale hanno trattato, valutato e pagato l’ex Juventus... Mi sfugge se la società viola ha stanziato un budget per il mercato e non vorrei che l’avesse già speso per Kean perché questa calma piatta fa venire cattivi pensieri. La solerzia con la quale hanno trattato, valutato e pagato l’ex Juventus... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi