EUROPA LEAGUE, Le ufficiali di Servette-Roma

La Roma torna in campo in Europa League questa sera per affrontare il Servette nella 5ª giornata della fase a gironi della competizione. Queste le scelte dei due allenatori:

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron; Stevanovic, Cognat, Ondoua, Bolla; Kutesa, Bedia. All. René Weiler

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All. José Mourinho