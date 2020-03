EUROPA LEAGUE, I risultati delle gare delle 21:00

La Uefa ha deciso di non fermare ancora il calcio internazionale. Per questo motivo l'Europa League è scesa in campo, anche se in forma ridotta, questa sera. Di seguito i risultati delle gare iniziate alle 21:00.

Olympiacos 1-1 Wolverhampton (54' El Arabi per i locali, 67' Pedro Neto per gli ospiti).

Rangers 1-3 Bayer Leverkusen (37' Havertz su rigore, 67' Aranguiz e 88' Bailey per gli ospiti, 75' Edmundson per i locali).

Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk (17' Junior Moraes e 73' Marcos Antonio per gli ospiti, 48' Brooks per i locali).