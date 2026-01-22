Europa League, Bologna sbanda poi recupera due gol sul Celtic in 10: 2-2

Il Bologna sbaglia un tempo andando in doppio svantaggio ma poi rimedia anche per l'inferiorità numerica del Celtic dopo appena mezzora: al Dall'Ara finisce 2-2 con i rossoblù che restano in zona playoff.

Parte in salita la gara del Bologna con il Celtic che al 6' è già in vantaggio con Hatate che poi alla mezzora prende due gialli nel giro di tre minuti e al 34' viene dunque espulso lasciando i suoi in dieci. Ma al 40' gli ospiti vanno comunque sul doppio vantaggio con la rete di Trusty. Nella ripresa il Bologna si risveglia e dopo una traversa di Dominguez al 55, tre minuti dopo Dallinga incorna la rete dell'1-2. Rowe al 72' completa la rimonta. Nel finale il Bologna prova anche a vincerla ma è bravo Schmeichel a blindare il pari sul tiro velenoso di Cambiaghi.