EURO2020, Spettacolo tra Olanda e Ucraina: finisce 3-2

Alla Crujff Arena di Amsterdam sorpresa nel finale: l'Olanda, in vantaggio 2-0 a 15 minuti dalla fine grazie alle reti di Wijnaldum e Weghorst, sembra buttar via la partita nel quarto d'ora finale: prima un euro-gol dai trenta metri di Yarmolenko e poi un colpo di testa di Yaremchuk su punizione telecomandata di Malinovsky sembrano alla squadra allenata da Schevchenko un pareggio insperato quanto meritato per quanto fatto vedere per tutto l'arco della gara. Nel finale arriva però la beffa per l'Ucraina, che capitola a quattro dal novantesimo, decisiva la rete di Dumfries.