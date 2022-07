EURO DONNE, Nervosismo Gama con le tv, poi si scusa

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Possiamo smettere di riprendere?" Al momento di lasciare il ritiro di Blackburn dopo l'eliminazione di ieri dagli Europei, c'è stato un segno di nervosismo della capitana dell'Italia, Sara Gama. Mentre veniva inquadrata dalle telecamere della Rai nel breve tragitto tra l'albergo e il pullman diretto all'aeroporto di Liverpool per l'inaspettato rientro anticipato in Italia della Nazionale, l'azzurra ha mostrato di non gradire l'attenzione ma poi, a quanto riferito dalle giornaliste Rai presenti, si è subito scusata. Peraltro, facce scure e occhiali da sole sono stati il tratto comune delle ragazze di Milena Bertolini negli ultimi passi fuori dal ritiro inglese. (ANSA).